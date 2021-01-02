В Украине 1 января составили 267 админматериалов за вождение в нетрезвом состоянии

В первый день 2021 года в Украине несли службу 1577 экипажей патрульных, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в соцсети Facebook.

"От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызова. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, всего в ночь на 1 января к обеспечению публичной безопасности в Украине привлекалось 23 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.