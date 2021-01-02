Украинские пограничники получили от ЕС технику для обустройства участка границы с Беларусью

Житомирский и Луцкий пограничные отряды получили по одному трактору Landini 5-120 и по одному измельчителю веток Rinieri TRK 200 общей стоимостью более 100 тыс. евро.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне нового года помощь получена от общества "Excelor Holding Group (LLC)" в рамках реализации совместного с Европейским Союзом проекта международной технической помощи "Предоставление оборудования для обеспечения безопасности и демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной; специализированные транспортные средства и оборудование для работ по демаркации границы".

Техническая помощь будет использоваться для проведения демаркационных работ и инженерного обустройства украинско-белорусского участка границы.