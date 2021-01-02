События

12:37 02.01.2021

В Киеве за сутки выявлены 293 новых случая Covid-19, в том числе у 12 медиков

1 мин читать
В Киеве за сутки выявлены 293 новых случая Covid-19, в том числе у 12 медиков

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве обнаружили за минувшие сутки 293 больных коронавирусом. Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице 1942 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 649", - написал Кличко в Telegram-канале в субботу.

Среди заболевших 160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет, 5 девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 до 17 лет. Также среди заболевших 12 медиков.

Госпитализированы в больницы за сутки 34 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 71, в Днепровском – 54 и Печерском районе – 36 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #статистика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 02.01.2021
За первые сутки 2021 года границу Украины пересекли более 20 тыс. человек

За первые сутки 2021 года границу Украины пересекли более 20 тыс. человек

08:30 02.01.2021
В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

20:00 01.01.2021
В Киеве завершилось вече памяти Степана Бандеры

В Киеве завершилось вече памяти Степана Бандеры

18:49 01.01.2021
В Киеве начался традиционный марш ко дню рождения Степана Бандеры

В Киеве начался традиционный марш ко дню рождения Степана Бандеры

18:28 01.01.2021
В киевском парке Шевченко собираются участники традиционного марша ко дню рождения Степана Бандеры

В киевском парке Шевченко собираются участники традиционного марша ко дню рождения Степана Бандеры

17:30 01.01.2021
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 163 человека, 334 выздоровели – командование Медсил

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 163 человека, 334 выздоровели – командование Медсил

16:55 01.01.2021
Франция ужесточает ограничения из-за COVID-19 в нескольких регионах

Франция ужесточает ограничения из-за COVID-19 в нескольких регионах

16:16 01.01.2021
В странах Балтии выявлено более 4,4 тыс. новых случаев COVID-19

В странах Балтии выявлено более 4,4 тыс. новых случаев COVID-19

13:08 01.01.2021
В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

12:59 01.01.2021
В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

В киевском парке Шевченко собираются участники традиционного марша ко дню рождения Степана Бандеры

Российские наемники семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

10-летний мальчик получил ожоги во время пожара в мотеле на Закарпатье

На Ивано-Франковщине в первый день нового года спасатели разыскали заблудившуюся туристку

В Украине в последний день новогоднего уикенда осадков не ожидается

Глава ОБСЕ Анн Линде посетит Украину в январе

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 84 млн - университет Хопкинса

На горе Поп Иван Черногорский царит ясная погода

Китай надеется на улучшение отношений с США при новом президенте - глава МИД КНР

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

Около 2 млн доз COVID-вакцины Oxford-AstraZeneca будет поступать на британский рынок еженедельно

Суд отклонил иск, позволяющий вице-президенту Пенсу отменить результаты выборов в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА