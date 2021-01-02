В Киеве за сутки выявлены 293 новых случая Covid-19, в том числе у 12 медиков

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве обнаружили за минувшие сутки 293 больных коронавирусом. Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице 1942 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 649", - написал Кличко в Telegram-канале в субботу.

Среди заболевших 160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет, 5 девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 до 17 лет. Также среди заболевших 12 медиков.

Госпитализированы в больницы за сутки 34 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 71, в Днепровском – 54 и Печерском районе – 36 случаев.