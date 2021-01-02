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11:50 02.01.2021

В Украине в последний день новогоднего уикенда осадков не ожидается

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В Украине в последний день новогоднего уикенда осадков не ожидается

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления с умеренно тёплым воздухом, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье без осадков. Ночью и утром в южной части, восточных и большинстве центральных областей туманы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 0-5° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области местами 6-11° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днём около 0°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью около 0°, днём 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 января самая высокая температура воздуха днём была +6,1 в 1899 г., самая низкая ночью -27,7 в 1908 г.

В понедельник в западных областях временами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью и днём от 3° тепла до 3° мороза (ночью в западных областях и на крайнем юге страны 0-5° тепла, днем в западных и большинстве южных областей 2-7°, на юге Одесской области и в Крыму до 11° тепла).

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью около 0°, днём 0-2° тепла.

 

Теги: #погода #прогноз
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