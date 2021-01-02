За первые сутки 2021 года границу Украины пересекли более 20 тыс. человек

За минувшие сутки, 1 января, в Украину прибыли около 10 тысяч человек. Такое же количество выехало из страны, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время мероприятий пограничного контроля 22 лицам отказано в пропуске в Украину, из них - 16 потенциальным нелегальным мигрантам", - указывается в сообщении.

Также оформлено 4,3 тыс. автомобилей, из них в Украину направлялось примерно на тысячу автомобилей больше.

Для сравнения: в первые сутки 2020 года на границе были оформлены 175 тыс. человек и около 30 тыс. транспортных средств. Не пропустили почти 90 человек и 22 потенциальных нелегальных мигранта.