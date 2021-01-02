Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 84 млн - университет Хопкинса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 83963941, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1827544, выздоровели более 58 млн.

В число стран с 5 млн и более случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где всего выявлено 20128694 инфицированных COVID-19, умерли 347788 заболевших, а вылечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 286 709, число скончавшихся - до 148 994, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. В этой стране за время пандемии зарегистрировано 7700578 заболевших, из них умерли 195 411, вылечились более 6,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 234,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 067 человек, в Индии - 107, в Бразилии - 914.