В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 038 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 2 606 человек, умер 51 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников. Также за прошедшие сутки выздоровело – 2 606 человек; летальных случаев – 51", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших; 28 декабря в Украине было 4 835 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 069 517 человек, 18 731 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 722 615 человек.