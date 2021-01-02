События

08:30 02.01.2021

В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 038 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 2 606 человек, умер 51 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников. Также за прошедшие сутки выздоровело – 2 606 человек; летальных случаев – 51", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших; 28 декабря в Украине было 4 835 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 069 517 человек, 18 731 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 722 615 человек.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 01.01.2021
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 163 человека, 334 выздоровели – командование Медсил

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 163 человека, 334 выздоровели – командование Медсил

16:55 01.01.2021
Франция ужесточает ограничения из-за COVID-19 в нескольких регионах

Франция ужесточает ограничения из-за COVID-19 в нескольких регионах

16:16 01.01.2021
В странах Балтии выявлено более 4,4 тыс. новых случаев COVID-19

В странах Балтии выявлено более 4,4 тыс. новых случаев COVID-19

13:08 01.01.2021
В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

12:59 01.01.2021
В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

10:54 01.01.2021
В Грузии выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, скончались 23 человека

В Грузии выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, скончались 23 человека

09:32 01.01.2021
В Украине за сутки зафиксировали 9 432 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 10 016 человек

В Украине за сутки зафиксировали 9 432 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 10 016 человек

09:15 01.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 83,4 млн, число жертв - 1,8 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 83,4 млн, число жертв - 1,8 млн

15:56 31.12.2020
Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

14:45 31.12.2020
Меркель назвала пандемию COVID-19 историческим кризисом

Меркель назвала пандемию COVID-19 историческим кризисом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

В киевском парке Шевченко собираются участники традиционного марша ко дню рождения Степана Бандеры

Российские наемники семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

На горнолыжном курорте Славское остановился подъемник, спасатели сняли с него 74 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

Около 2 млн доз COVID-вакцины Oxford-AstraZeneca будет поступать на британский рынок еженедельно

Суд отклонил иск, позволяющий вице-президенту Пенсу отменить результаты выборов в США

На Сумщине авто полиции протаранило автовоз, пострадали двое правоохранителей

Трамп раскритиковал Сенат США за одобрение оборонного бюджета на 2021 год без президентских поправок

Добкин анонсировал намерение баллотироваться на мэра Харькова

Супрун дала последний совет и попрощалась с украинцами в Фейсбуке

На Львовщине правоохранители изъяли у местного жителя амфетамина на полмиллиона гривен

Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

В Киеве завершилось вече памяти Степана Бандеры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА