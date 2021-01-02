Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

За первые сутки 2021 года российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня… Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в субботу.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки, где противник применил минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен БПЛА противника типа "квадрокоптер", который был сбит после пересечения линии разграничения.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганского использовал стрелковое оружие.

"С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина", – отметили в штабе.