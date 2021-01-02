На Сумщине авто полиции протаранило автовоз, пострадали двое правоохранителей

Двое правоохранителей пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автовоза и автомобиля полиции на Сумщине, сообщило интернет-издание "Вартови эспрессо".

"ЧП произошло на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района. В результате столкновения служебного автомобиля Рено-Дастер и грузовика-автовоза пострадали двое правоохранителей", – сказано в сообщении на странице издания в Фейсбук в ночь на субботу со ссылкой на полицию Сумской области.

На место аварии выехали бригада "скорой помощи" и следственно-оперативная группа Сумского райотдела полиции. "Установлено, что в иномарке находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области", – проинформировало издание.

В сообщении подчеркивается, что водителя и одного из пассажиров легковушки медики доставили в больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.