Добкин анонсировал намерение баллотироваться на мэра Харькова

Экс-глава Харьковской ОГА и экс-мэр Харькова Михаил Добкин намерен баллотироваться на внеочередных выборах мэра Харькова.

"Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится, … придется проводить их уже в марте", – написал он в своем Телеграм-канале в пятницу.

Также Добкин анонсировал намерение баллотироваться на городского голову Харькова.

"И да, Добкин идет в мэры", – написал политик.

Добкин занимал пост городского головы Харькова с 2006 по 2010 г.г., а Геннадий Кернес в это время был секретарем горсовета. Они оба были выдвиженцами Партии регионов. После назначения Добкина главой Харьковской облгосадминистрации в марте 2010 года Кернес сначала стал и.о. городского головы, а затем дважды избирался на этот пост.