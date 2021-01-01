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22:54 01.01.2021

На Львовщине правоохранители изъяли у местного жителя амфетамина на полмиллиона гривен

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На Львовщине правоохранители изъяли у местного жителя амфетамина на полмиллиона гривен

Возле отделения почты во Львовской области задержан местный житель, который выполнял роль менеджера Интернет-магазина по продаже амфетамина, стоимость полученных по почте наркотиков составила 500 тыс. грн, сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

"Задержали мужчину возле отделения почты с только что полученной партией психотропного вещества. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

Отмечается, что во время личного досмотра у злоумышленника изъяли три пакета с порошкообразным веществом, которое согласно выводам проведенной экспертизы является психотропным средством - амфетамин.

"Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен", – сказано в сообщении.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Теги: #львовская #наркотики
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