На Львовщине правоохранители изъяли у местного жителя амфетамина на полмиллиона гривен

Возле отделения почты во Львовской области задержан местный житель, который выполнял роль менеджера Интернет-магазина по продаже амфетамина, стоимость полученных по почте наркотиков составила 500 тыс. грн, сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

"Задержали мужчину возле отделения почты с только что полученной партией психотропного вещества. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

Отмечается, что во время личного досмотра у злоумышленника изъяли три пакета с порошкообразным веществом, которое согласно выводам проведенной экспертизы является психотропным средством - амфетамин.

"Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен", – сказано в сообщении.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.