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19:44 01.01.2021

Порошенко о пятой годовщине ЗСТ с Евросоюзом: экономическая интеграция - это путь к членству Украины в ЕС

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Порошенко о пятой годовщине ЗСТ с Евросоюзом: экономическая интеграция - это путь к членству Украины в ЕС

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко уверен, что запуск углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом в 2016 году дал старт новой эре торговых отношений Украины и ЕС.

"Это событие навсегда изменило украинскую внешнеэкономическую политику и открыло качественно новые безграничные возможности для национальных экспортеров и иностранных инвестиций", - цитирует Порошенко пресс-служба политсилы на сайте в пятницу в пятую годовщину ЗСТ.

Он напомнил, что пять лет назад в Украине много скептиков и популистов убеждали, что ничего не получится, а ЗСТ с ЕС - провалится.

"В ответ на этот исторический шаг нашего государства российский агрессор усилил экономическую блокаду наших традиционных рынков на востоке, чтобы дискредитировать наш курс на экономическую интеграцию с ЕС, доказать, что единственный правильный выбор Украины - это российские сети, российское стойло", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент констатирует, что сегодня уже около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению.

"За 5 лет мы увеличили объем торговли с ЕС примерно на 60%. Украина уверенно входит в первую двадцатку торговых партнеров Евросоюза и в пятерку крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС. И мы продолжим этот путь успеха", - уверен лидер "Евросолидарности".

"Экономическая интеграция - это путь к достижению критериев членства и к практическому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз - гарантии нашей независимости, суверенитета, благополучия и безопасности", - резюмировал Порошенко.

Теги: #годовщина #ес_украина #зст
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