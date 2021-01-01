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18:49 01.01.2021

В Киеве начался традиционный марш ко дню рождения Степана Бандеры

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В Киеве начался традиционный марш ко дню рождения Степана Бандеры

В Киеве начался традиционный марш чести, достоинства и свободы, приуроченный к 112-й годовщине со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", марш стартовал около 18:37.

Участники марша держат в руках национальные флаги, флаги с символикой партий «Свобода», "Национальный корпус" и "Правый сектор", а также – портреты с Бардерой и плакаты с его цитатами, например, "Ничто не остановит идею, время которой пришло".

Также люди, идущие во главе колонны, развернули большой красно-черный флаг. На задних рядах зажжены факелы, поскольку традиционно во время марша состоится и факельное шествие.

Вместе с тем участники мероприятия скандируют "Слава Украине! Героям слава", "Слава нации! Смерть врагам!", "Украина – превыше всего!" и "Наша земля – наши герои".

Организаторами марша выступили киевская городская ячейка партии "Свобода", партии "Правый сектор" и "Национальный корпус".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в киевской городской ячейке партии "Свобода", ожидается, что участие в мероприятии будут принимать около 5000 человек. Колонна участников планирует пройти по маршруту: улица Владимирская – бульвар Шевченко – Майдан Независимости.

Раннее заместитель председателя ВО "Свобода» Андрей Ильенко в комментарии журналистам уточнял, что участники марша планируют с парка Шевченко спуститься на Бессарабскую площадь и пройти к Майдану Независимости, где состоится митинг. С его слов, во время марша состоится также традиционное уже факельное шествие по случаю годовщина со дня рождения Бандеры. Также Ильенко спрогнозировал, что в этом году к маршу присоединиться более тысячи граждан.

Мероприятие происходит в сопровождении полиции. В целом, ситуация спокойная и контролированная. На момент начала марша в Киеве была перекрыта улица Владимирская.

Марш ко дню рождения Бандеры является в Украине традиционным мероприятие и проводится с 2006 года.

Теги: #киев #бандера #марш
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