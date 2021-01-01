В киевском парке Шевченко собираются участники традиционного марша ко дню рождения Степана Бандеры

Несколько сотен человек собрались в столичном парке Тараса Шевченко для участия в традиционном марше чести, достоинства и свободы, приуроченном к 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники шествия, стоящие возле памятника Шевченко, держат в руках государственные флаги, флаги с символикой партии "Свобода", а также плакаты с изображением Бандеры. Ситуация, в целом, спокойная.

Организаторами марша выступили киевская городская ячейка партии "Свобода", партии "Правый сектор" и "Национальный корпус".

Как отметил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко в комментарии журналистам, участники планируют с парка Шевченко спуститься на Бессарабскую площадь и пройти к Майдану Независимости, где должен состояться митинг. С его слов, во время марша состоится также традиционное уже факельное шествие по случаю годовщина со дня рождения Бандеры.

Ильенко прогнозирует, что в этом году к маршу присоединиться более тысячи граждан.

Предварительно, колонна участников собирается выдвинуться в сторону Бессарабской площади около 18:30.

Марш ко дню рождения Бандеры является в Украине традиционным мероприятие и проводится с 2006 года.