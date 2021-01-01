Российские наемники семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники семь раз нарушили режим тишины в районе проведения Операции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 17.00 1 января, при этом потерь удалось избежать.

"В большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… На многочисленные обстрелы противника украинские военные дали оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

В ходе обстрелов противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также в обед у г.Авдеевки Донецкой области был визуально обнаружен квадракоптер боевиков, пересекший линию разграничения, который был сбит украинскими военными.

Кроме того, 1 января саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали в районе проведения операции Объединенных сил более 2 га территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.