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17:30 01.01.2021

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 163 человека, 334 выздоровели – командование Медсил

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 163 человека, 334 выздоровели – командование Медсил

163 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 1 тыс 766 человек, сообщается на сайте Министерства обороны Украины в пятницу со ссылкой на данные командования Медицинских сил ВСУ.

Согласно сообщению, за сутки госпитализировано 26 человек из заболевших, остальные 137 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 12 тыс 360 человек, летальных случаев - 38.

При этом днем ранее сообщалось о 12 тыс 26 выздоровевших и 1 тыс 937 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 334 человека, а количество болеющих снизилось на 171. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 200 человек, у 23 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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