События

16:14 01.01.2021

Не менее 140 республиканцев попытаются возразить в Конгрессе против голосования коллегии выборщиков - СМИ

2 мин читать
Не менее 140 республиканцев попытаются возразить в Конгрессе против голосования коллегии выборщиков - СМИ

По меньшей мере, 140 республиканцев могут попытаться возразить на совместном заседании двух палат 6 января в Конгрессе США против результатов голосования коллегии выборщиков, подтвердивших победу Джо Байдена на выборах президента, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Канал CNN разговаривал с двумя конгрессменами-республиканцами, и, по их словам, около 140 их однопартийцев намерены выступить против утверждения результатов состоявшихся в ноябре выборов в Конгрессе США.

Среди тех, кто публично объявил, что проголосует против результатов голосования коллегии выборщиков на следующей неделе, член палаты представителей Мо Брукс из Алабамы, Джоди Хайс из Джорджии, Джефф ван Дрю из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины. Кроме того, к ним присоединились восемь республиканцев из Пенсильвании, они в четверг объявили о своих намерениях в совместном заявлении.

Среди тех, кто также недавно объявил о намерении возразить на заседании в Конгрессе, члены палаты представителей Марджори Тейлор Грин из Джорджии, Мэдисон Коуторн из Северной Каролины, Лорен Бойберт из штата Колорадо и Дайан Харшбаргер из Теннесси.

На этой неделе сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули стал первым сенатором, который заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса. Его позиция в данном случае важна. Если в такой ситуации возражение поступает хотя бы от одного представителя Сената и одновременно - от одного члена Палаты представителей во время совместного заседания, то палаты разделяются и обсуждают, стоит ли поддерживать возражение.

Таким образом, республиканцы в Конгрессе могут, как минимум, на несколько часов затянуть процедуру утверждения результатов президентских выборов. Однако, по оценкам CNN, их попытки практически не имеют шансов повлиять на результаты.

Утверждение результатов голосования коллегии выборщиков в ходе совместного заседания двух палат - это официальная процедура, закрепляющая победу на выборах одного из кандидатов, в данном случае Джо Байдена. Заседание запланировано на 6 января.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ранее призывал своих однопартийцев не выдвигать возражений, поскольку он считает, что это не принесет плодов, а лишь затянет процесс, по итогам которого многие республиканцы все равно вынуждены будут проголосовать против Дональда Трампа.

Теги: #сша #конгресс #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:29 01.01.2021
Трамп обещает в следующем году вакцинировать мир от коронавируса

Трамп обещает в следующем году вакцинировать мир от коронавируса

12:48 31.12.2020
Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

09:36 31.12.2020
Трамп вернется из Флориды в Вашингтон в четверг и пропустит свою новогоднюю вечеринку - СМИ

Трамп вернется из Флориды в Вашингтон в четверг и пропустит свою новогоднюю вечеринку - СМИ

09:23 31.12.2020
Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

06:02 31.12.2020
США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане

США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане

03:18 31.12.2020
Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

22:37 30.12.2020
Коронавирус сорвал планы производства новейших американских истребителей пятого поколения

Коронавирус сорвал планы производства новейших американских истребителей пятого поколения

15:32 30.12.2020
Секретарь Харьковского горсовета обещает 31 декабря обратиться в Раду насчет внеочередных выборов мэра

Секретарь Харьковского горсовета обещает 31 декабря обратиться в Раду насчет внеочередных выборов мэра

07:00 30.12.2020
Предвыборная команда Трампа продолжает предпринимать попытки оспорить итоги выборов

Предвыборная команда Трампа продолжает предпринимать попытки оспорить итоги выборов

06:49 30.12.2020
Улучшение ситуации с COVID-19 в США может произойти только к концу марта

Улучшение ситуации с COVID-19 в США может произойти только к концу марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

В Украине за сутки зафиксировали 9 432 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 10 016 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

ПОСЛЕДНЕЕ

В странах Балтии выявлено более 4,4 тыс. новых случаев COVID-19

Менее половины поляков хотят вакцинироваться от коронавируса - опрос

Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией

Местным властям в Беларуси разрешили взимать сбор за выезд из страны

В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

На выходных в Украине сохранится теплая погода

В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

В Грузии выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, скончались 23 человека

Ким Чен Ын написал северокорейцам письмо в Новый год вместо обращения

Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА