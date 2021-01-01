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14:59 01.01.2021

Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией

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Норвегия снимает запрет на авиасообщение с Великобританией и возобновляет авиаперелеты со 2 января, сообщает The Guardian.

Власти страны, тем не менее, постановили, что любой прибывающий в Норвегию из тех стран, где наблюдается сложная обстановка с COVID-19, должен предъявить на въезде отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, те люди, у которых нет собственного места жительства в Норвегии, должны будут провести 10 дней на карантине в отеле после прибытия в страну.

Вслед за многими европейскими странами Норвегия 21 декабря прошлого года ввела запрет на авиасообщение с Британией после того, как Минздрав страны заявил о широком распространении нового штамма коронавируса.

Теги: #великобритания #норвегия #авиасообщение
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Интерфакс-Украина
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