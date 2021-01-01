События

14:25 01.01.2021

Местным властям в Беларуси разрешили взимать сбор за выезд из страны

1 мин читать

В Беларуси областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны.

Соответствующее решение закреплено законом "Об изменении Налогового кодекса", который был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

"С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска", - говорится в документе.

Там уточняется, что эта новация появилась для "принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19".

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 тонн и с не более 8 местами для сидения, помимо водителя.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов в пределах 3 базовых величин (Br87 или более $30 - ИФ) за пересечение границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве.

При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, она считается равной нулю.

Теги: #налоги #сбор #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 01.01.2021
Лидер белорусской оппозиции Тихановская в новогоднем поздравлении говорила о "свободной Белоруссии" в 2021 году

Лидер белорусской оппозиции Тихановская в новогоднем поздравлении говорила о "свободной Белоруссии" в 2021 году

14:18 30.12.2020
Европейский план для "демократической Беларуси" включает безвиз - оппозиция

Европейский план для "демократической Беларуси" включает безвиз - оппозиция

09:56 28.12.2020
Япония запретила въезд иностранцев до конца января

Япония запретила въезд иностранцев до конца января

20:01 27.12.2020
Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

11:47 26.12.2020
В Беларуси за сутки выявлено 1916 случаев заражения COVID-19

В Беларуси за сутки выявлено 1916 случаев заражения COVID-19

10:55 26.12.2020
Обвинение руководству белорусского "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

Обвинение руководству белорусского "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

03:16 26.12.2020
Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

20:27 25.12.2020
Лукашенко заявил, что он скептик и не будет прививаться от коронавируса

Лукашенко заявил, что он скептик и не будет прививаться от коронавируса

14:54 25.12.2020
Блокировка законопроекта №4065 вносит новый виток неопределенности для бизнеса - мнение

Блокировка законопроекта №4065 вносит новый виток неопределенности для бизнеса - мнение

19:28 24.12.2020
Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

В Украине за сутки зафиксировали 9 432 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 10 016 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

ПОСЛЕДНЕЕ

Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией

В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

На выходных в Украине сохранится теплая погода

В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

В Грузии выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, скончались 23 человека

Ким Чен Ын написал северокорейцам письмо в Новый год вместо обращения

Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

В МИД Украины поздравили кубинцев по случаю национального праздника

В Украине за сутки зафиксировали 9 432 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 10 016 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 83,4 млн, число жертв - 1,8 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА