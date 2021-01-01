События

13:08 01.01.2021

В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

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В Киеве за последние сутки минувшего года госпитализировали 73 заболевших Covid-19, 16 ранее заболевших умерли - мэр

У 885 киевлян диагностировали коронавирусную болезнь Covid-19 за минувшие сутки, 16 ранее заболевших умерли, выздоровели за сутки 508 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229, в Днепровском - 195 и 69 случаев в Оболонском районе, - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, из общего числа заболевших - 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 334 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 24 девочки и 21 мальчик от одного до 17 лет.

Заболели, в частности, 25 медицинских работников.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Остальные помещены на самоизоляцию, под контролем врачей.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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