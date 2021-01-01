На выходных в Украине сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 2 января, на смену атмосферным фронтам в Украину переместится область повышенного давления, сформированная в довольно теплом воздухе атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Левобережье пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатах - мокрый снег. На остальной территории, а днем по всей Украине - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 1-6° мороза; днем в большинстве областей 2-7° тепла, на западе и юге страны 7-10° тепла.

В Киеве в субботу - без осадков; температура ночью 0-2° тепла, днем около 5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,9 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью – на отметке 21,8 градусов мороза в 1943 году.

В воскресенье, 3 января, в Украине без осадков. Ночью и утром в южной части, восточных и большинстве центральных областей туманы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье и на юге Одеской области местами 6-11° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве 3 января без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.