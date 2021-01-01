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12:59 01.01.2021

В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

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В мире встретили Новый год фейерверками в опустевших столицах и на социально приемлемой дистанции

Люди во всем мире встретили Новый год в условиях ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Новый 2021-ый год люди в разных частях света встретили по-разному в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране. Так, в некоторых странах, где позволила ситуация с COVID-19, жителям разрешили выйти на улицу и посмотреть фейерверки с соблюдением мер безопасности, в других же странах, где не падает число заражений, люди встречали Новый год дома.

Так, в Новой Зеландии, где в последние дни выявляют до 10 случаев в сутки, но исключительно на границе, а не в городах среди местного населения, толпы людей собрались в Окленде, чтобы посмотреть фейерверки и запустить собственные.

В Сиднее, крупнейшем австралийском городе, где в прошлом году встретить Новый год собрались миллионы людей, фейерверки осветили гавань, но посмотреть на это зрелище пришло не так уж и много людей, поскольку самые популярные смотровые точки были огорожены полицией. В то же время, в пригороде собирались люди, и полиции Австралии пришлось в некоторых случаях разгонять большие собрания. Свыше 200 человек арестовали, некоторые получили штрафы. Тем не менее, полиция отметила, что в целом новогодняя ночь прошла спокойно и без серьезных инцидентов.

Во вьетнамском Ханое, напротив, собрались большие толпы людей, так же как и в китайском городе Ухань, откуда, как считается, распространился коронавирус. Там люди вышли на улицы в канун Нового года, чтобы отсчитать время до его наступления. Многие из них соблюдали меры безопасности. В Пекине ежегодное световое шоу в честь праздника отменили. В Японии отменили традиционные новогодние мероприятия, в ходе которых император и его семья приветствуют подданных.

В Дели и в некоторых других городах Индии ввели комендантский час и другие ограничения, чтобы предотвратить собрания людей на улицах.

Улицы Парижа в новогоднюю ночь пустовали, французы отмечали наступление Нового года по домам, пока полицейские патрулировали города, чтобы не дать собраться стихийным вечеринкам и обеспечить соблюдение ночного комендантского часа. Немцы в Германии, где даже запретили продавать бенгальские огни и фейерверки, тоже встретили Новый год, преимущественно, тихо, режим изоляции там действует до 10 января. Однако, некоторые люди в ФРГ все же нарушили запрет и запускали фейерверки в честь наступления Нового года.

Британцы также встречали Новый год исключительно в тесном семейном кругу, встречи даже с близкими друзьями оказались в этот раз под запретом. Отметить праздник вместе смогли только проживающие друг с другом люди. В Великобритании в последнее время складывается особенно напряженная обстановка, в конце декабря британский Минздрав признал, что на территории королевства распространяется собственный штамм COVID-19, который оказался более заразным, чем другие его разновидности.

В Италии с 22:00 31 декабря начался комендантский час, кафе и рестораны в этом году закрыты, а итальянцы встретили Новый год в семейном кругу, в Нидерландах люди также провели новогоднюю ночь тихо - там до 19 января действует режим изоляции. В Турции также объявлена четырехдневная изоляция для граждан, а гулять по Стамбулу в новогоднюю ночь запретили даже туристам, на которых ранее не распространялись запреты по режиму изоляции.

В США встретили Новый год не так, как обычно. Во многих городах, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско, запретили запуск фейерверков. Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке в этом году была практически пуста - туда пустили только рабочих, ответственных за запуск конфетти и традиционный ежегодный спуск Новогоднего шара, дающего старт Новому году.

В бразильском Рио-де-Жанейро знаменитый пляж Копакабана в этом году оказался пустым в новогоднюю ночь. Тем не менее, жители города запускали в небо свои собственные фейерверки, а также в ночь произошла акция протеста против президента Жаира Болсонару.

Фейерверки и лазерное шоу прошло в Дубае, где людям позволили выйти на улицы, чтобы насладиться зрелищем. Все они надели маски и прошли проверку QR-кодом.

Теги: #коронавирус #новый_год
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