Ким Чен Ын написал северокорейцам письмо в Новый год вместо обращения

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил граждан КНДР с Новым годом в написанном от руки письме вместо традиционного новогоднего выступления, передают в пятницу южнокорейские СМИ.

"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", - говорится в письме, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Я благодарю людей за то, что они неизменно доверяли и поддерживали нашу партию даже в трудные времена. Еще раз клянусь, что я всегда останусь верным великим людям", - добавил он.

С 2011 года Ким Чен Ын впервые поздравляет северокорейцев таким письмом, а не в ходе личного обращения. Как правило, северокорейский лидер выступает 1 января с посланием, в котором поздравляет народ с Новым годом и излагает свои планы на год и партийную политику.