В МИД Украины поздравили кубинцев по случаю национального праздника

В Министерстве иностранных дел Украины поздравили коллег из Министерства иностранных дел Кубы и кубинцев по случаю национального праздника и выразили надежду на более тесное сотрудничество, сообщила пресс-служба МИД.

"Поздравляем народ Республики Куба и наших коллег из Министерства иностранных дел Кубы по случаю национального праздника! Надеемся на более тесное сотрудничество между нашими странами, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне!", - написала пресс-служба в микроблоге твиттер.