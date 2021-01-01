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09:54 01.01.2021

В МИД Украины поздравили кубинцев по случаю национального праздника

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В МИД Украины поздравили кубинцев по случаю национального праздника

В Министерстве иностранных дел Украины поздравили коллег из Министерства иностранных дел Кубы и кубинцев по случаю национального праздника и выразили надежду на более тесное сотрудничество, сообщила пресс-служба МИД.

"Поздравляем народ Республики Куба и наших коллег из Министерства иностранных дел Кубы по случаю национального праздника! Надеемся на более тесное сотрудничество между нашими странами, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне!", - написала пресс-служба в микроблоге твиттер.

Теги: #украина
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