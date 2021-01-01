Число заражений COVID-19 в мире превысило 83,4 млн, число жертв - 1,8 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 пятницы 83 млн 444 тыс. 482 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 818 тыс. 372, выздоровели более 58 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 968 тыс. 87 инфицированных COVID-19, зафиксировано 345 тыс. 737 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 289 тыс. 710, число скончавшихся - до 148 тыс. 949, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 675 тыс. 973 заболевших, из них умерли 194 тыс. 949, вылечились более 6,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 67 человек, Индии - 107, Бразилии - 914.