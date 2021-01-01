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07:45 01.01.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

С начала текущих суток, 1 января, российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Авдеевка, наемники трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия.

Кроме того, за прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

Отмечается, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Старогнатовки наемники открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино - из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковка - с подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Теги: #оос #сводка #украина
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