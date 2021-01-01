Харьковчанину, хранивший дома сильнодействующие лекарства стоимостью около 3,5 млн. грн, грозит до 10 лет тюрьмы

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой №5 в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемому в торговле через интернет сильнодействующими лекарственными средствами в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

"Оформление отправлений покупателям гражданин осуществлял по поддельным паспортам. В ходе обысков, проведенных 5 октября, было обнаружено и изъято более 11 тыс. пачек лекарственных средств, 4 поддельные паспорта, а также более 200 тыс. грн", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Общая стоимость изъятых лекарств составляет почти 3,5 млн.грн.

Досудебное расследование вели следователи Основянского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление противодействия киберпреступности в области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.