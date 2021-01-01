События

05:36 01.01.2021

Харьковчанину, хранивший дома сильнодействующие лекарства стоимостью около 3,5 млн. грн, грозит до 10 лет тюрьмы

1 мин читать
Харьковчанину, хранивший дома сильнодействующие лекарства стоимостью около 3,5 млн. грн, грозит до 10 лет тюрьмы

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой №5 в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемому в торговле через интернет сильнодействующими лекарственными средствами в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

"Оформление отправлений покупателям гражданин осуществлял по поддельным паспортам. В ходе обысков, проведенных 5 октября, было обнаружено и изъято более 11 тыс. пачек лекарственных средств, 4 поддельные паспорта, а также более 200 тыс. грн", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Общая стоимость изъятых лекарств составляет почти 3,5 млн.грн.

Досудебное расследование вели следователи Основянского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление противодействия киберпреступности в области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги: #украина #арест #харьков #житель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:19 01.01.2021
Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

00:01 01.01.2021
Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

23:08 31.12.2020
Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

22:28 31.12.2020
Микитась решением суда взят под стражу по делу о похищении столичного адвоката

Микитась решением суда взят под стражу по делу о похищении столичного адвоката

22:05 31.12.2020
Украина вернут деньги, если Sinovac не пройдет клиническое испытание

Украина вернут деньги, если Sinovac не пройдет клиническое испытание

21:57 31.12.2020
Украинские полярники поздравили Украину с наступающим Новым годом

Украинские полярники поздравили Украину с наступающим Новым годом

20:51 31.12.2020
Обнаруженные гранаты под дверью квартиры матери Шабунина были без запалов

Обнаруженные гранаты под дверью квартиры матери Шабунина были без запалов

12:37 31.12.2020
Новые соглашения о ЗСТ Украины с Израилем и Великобританией вступят в силу с 1 января

Новые соглашения о ЗСТ Украины с Израилем и Великобританией вступят в силу с 1 января

16:20 30.12.2020
Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ – Минздрав

Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ – Минздрав

15:32 30.12.2020
Секретарь Харьковского горсовета обещает 31 декабря обратиться в Раду насчет внеочередных выборов мэра

Секретарь Харьковского горсовета обещает 31 декабря обратиться в Раду насчет внеочередных выборов мэра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

Украина осудила нападение на аэропорт Адена - МИД

В Сирии освободили двух гражданок Украины– СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп обещает в следующем году вакцинировать мир от коронавируса

Отец британского премьера Бориса Джонсона хочет получить французское гражданство

Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Португалия вступает в права председателя Совета ЕС

Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ

В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

В новогоднюю ночь в Киеве правоохранители усилили меры безопасности

Нацгвардия Украины выполнила весь спектр задач в военной и правоохранительной сферах в 2020г – командующий

Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19

Контактную сеть троллейбусов на Шулявском путепроводе восстановили – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА