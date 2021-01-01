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04:29 01.01.2021

Трамп обещает в следующем году вакцинировать мир от коронавируса

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Трамп обещает в следующем году вакцинировать мир от коронавируса

Власти США в начале 2021 года обеспечат все свое население вакциной от коронавируса COVID-19, после чего начнут массированные поставки вакцины в другие страны, завил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру", - сказал он в новогоднем обращении.

Трамп отметил, что обычно на разработку вакцины уходит до 10 лет, однако американские ученые на этот раз справились всего за девять месяцев. Также он констатировал, что эксперты изначально заверяли его, что такие темпы совершенно нереальны.

В настоящее время в США применяют две вакцины - от Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.

Трамп заявил и о достигнутых за 2020 год успехах по стабилизации Ближнего Востока. "Там заключают мирные соглашения... Проблемы там заканчиваются. Этого легко добиться, если вы знаете, что делаете", - заявил он.

Также президент заявил, что до пандемии коронавируса выстроил самую сильную экономику в истории США, а сейчас успешно восстанавливает ее после нанесенного COVID-19 удара.

 

Теги: #сша #трамп #вакцина
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