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00:09 01.01.2021

Португалия вступает в права председателя Совета ЕС

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Португалия вступает в права председателя Совета ЕС

Португальская Республика в первый день 2021 года приступает к полномочиям очередного сменяемого председателя Совета ЕС.

Председательский девиз Португалии: "Время действовать во имя справедливого, "зеленого" и цифрового экономического восстановления".

"Для португальского председательства Совета Европейского союза главное заключается в усилении устойчивости Европы и укреплении доверия граждан к европейской социальной модели при поддержке союза, базирующегося на общих ценностях солидарности, конвергенции и сплочения. Такого союза, который способен скоординировано действовать для выхода из кризиса", - этим заявлением открывается председательская программа Португалии.

В ней акцент делается на трех основных приоритетах: содействие экономическому восстановлению, ориентированному на переход к передовым климатическим нормам и цифровым технологиям; утверждение европейской основы социальных прав в качестве главного элемента успешной реализации справедливого и инклюзивного климатического и цифрового перехода; усиление стратегической автономии открытой всему миру Европы.

Воплощение этих приоритетов в Лиссабоне связывают с пятью направлениями действий.

Это поддержка экономического восстановления, сплоченности и европейских ценностей. Усиление лидирующей роли ЕС в борьбе против климатических изменений за "зеленую Европу". Ускорение цифровых преобразований в интересах граждан и предприятий. Укрепление значения и усиление европейской социальной модели. Усиление роли Евросоюза как глобального игрока при ориентации на эффективную многосторонность.

Роль глобального игрока в португальской программе предусматривает, в частности, развитие отношений с Африканским союзом, соседями ЕС по югу Средиземноморья, поддержку партнеров в Латинской Америке, усиление диалога с Соединенными Штатами, интенсификацию сотрудничества с Индией, выстраивание будущего партнерства с Великобританией.

Португалия принимает председательскую эстафету от Германии. Она будет возглавлять Совет ЕС в течение шести месяцев с января по июнь 2021 года.

Первым значительным мероприятием во главе с новым председателем будет проведение 19 января заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Экофин).

Теги: #ес #председательство #португалия
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