Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении пожелал Украине мира, здоровья и счастья в новом 2021 году.

По его словам, в уходящем 2020 году "были слезы от боли, и слезы от гордости, было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся, то, что хочется забыть, и то, чего никогда не забудем". "И были те, с кем мы стали еще больше друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать. 2020 напомнил, как на самом деле много героев среди нас", - сказал он в поздравлении, которое транслировали общенациональные телеканалы.

"Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто некоторые потеряли обоняние еще задолго до ковида", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, уходящий 2020 год, как и 2014-й, напомнил о героизме украинцев. "И к нашим военным присоединились наши медики", - отметил президент.

Также глава государства отметил, что в 2020 году удалось сломать стереотип о том, что в Украине невозможно делать хорошие дороги, а также получилось завершить долгострои – детскую больницу "Охматдет" и новый мост в Запорожье. Кроме того, по словам президента, в уходящем году удалось наладить строительство корветов и впервые за годы независимости заказать у "Антонова" новые самолеты.

"У нас нет другого варианта, чем стать сильной страной", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, 2020 год вновь доказал, что Украина своих не бросает. "Нам неважно, откуда возвращать своих людей - подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань. Это пленные моряки танкера из Ливии или погибший экипаж и пассажиры самолета из Ирана. И мы одинаково счастливы - возвращаем ли 250 тысяч граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинца - нашего защитника, непокоренного Виталия Маркива. Знаете его? Он говорил себе: "Выдержу. Вернусь", - сказал президент.

"Пусть в Украине будет мир. Всего этого хотят наши дети. Ну а мы? А мы должны все это выполнить", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что на Донбассе в 2020 года удалось достичь самого продолжительного перемирия с начала военных действий. "Этот год напомнил нам, что такое тишина, слова "сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят "за сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяца, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше всего с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда. Но разве из-за этого - ненужного? Нет", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что мир возможен, он близок, он обязательно будет.

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте", - подчеркнул он.

Он также отметил, что Донецк, Луганск и Крым сейчас живут в другом времени "во всех смыслах этого слова", и призвал жителей оккупированных регионов к единению. "Уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе, как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже", - сказал Зеленский, при этом часть обращения к жителям Донбасса и Крыма - на русском языке.

Он напомнил, что в следующем, 2021 году, Украина будем отмечать 30-летие независимости. "Мы - великий народ… И быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что 2021 год будет лучше уходящего, при этом призвал поблагодарить и не ругать 2020 год, несмотря на то, что он унес жизни многих выдающихся украинцев. Президент подчеркнул, что в минувшем году в Украине родилось почти 300 тыс. новых граждан.

"Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы", - заключил Зеленский.