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23:13 31.12.2020

Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ

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Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ

Вакцина от коронавируса COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение, сообщает в четверг эта организация.

"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", - говорится в заявлении ВОЗ в твиттере.

В ВОЗ пришли к выводу, что эта вакцина отвечает всем критериям, необходимым для одобрения.

"Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от неё в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", - отмечается в заявлении.

Экстренное разрешение на применение выдаётся в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, а с другой - ещё доступны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.

Теги: #воз #вакцина #мир
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