Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

В Киев прибыл самолет с девятью гражданами Украины, которые находились в лагерях для гражданских лиц в Сирии.

Как передает канал "UA: Перший" в Фейсбуке, самолет с украинскими гражданами прибыл в аэропорт "Борисполь" вечером в четверг.

Украинский журналист Роман Бочкала, сопровождающий эвакуируемых людей из Ирака в Украину, ранее сообщал о прибытии в Украину девяти украинских граждан, освобожденных из сирийских лагерей.

"Девять украинских граждан освобождены из сирийского лагеря Родж. Ещё сегодня утром они были в Сирии. Две женщины - из Кременчуга и АР Крым. И их семеро детей", - написал Бочкала на своей странице в Фейсбуке.