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21:57 31.12.2020

Украинские полярники поздравили Украину с наступающим Новым годом

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Украинские полярники поздравили Украину с наступающим Новым годом

Украинские полярники поздравили Украину с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра Украины (НАНЦ).

"Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Новым годом. Они пожелали всем осуществления планов, процветания, радости, новых интересных открытий и путешествий. Чтобы следующий год стал годом осуществления всех мечтаний и ни одна эпидемия не стала этому помехой", - говорится в сообщении.

Теги: #антарктида #станция #украина #поздравление
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