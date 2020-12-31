В новогоднюю ночь в Киеве правоохранители усилили меры безопасности

На всех локациях Киева, где будут проходить праздничные мероприятия, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно обнародованному на странице Полиции Киева в соцсети Фейсбук информации, безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД.

"Полицейские Киева желают всем хорошего новогоднего настроения и просят быть бдительными и внимательными. Вместе с тем, правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.