События

18:19 31.12.2020

В новогоднюю ночь в Киеве правоохранители усилили меры безопасности

1 мин читать
В новогоднюю ночь в Киеве правоохранители усилили меры безопасности

На всех локациях Киева, где будут проходить праздничные мероприятия, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно обнародованному на странице Полиции Киева в соцсети Фейсбук информации, безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД.

"Полицейские Киева желают всем хорошего новогоднего настроения и просят быть бдительными и внимательными. Вместе с тем, правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

 

Теги: #киев #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:18 31.12.2020
Контактную сеть троллейбусов на Шулявском путепроводе восстановили – КГГА

Контактную сеть троллейбусов на Шулявском путепроводе восстановили – КГГА

14:23 31.12.2020
На станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве заработали часы, показывающие время до прибытия поезда – КГГА

На станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве заработали часы, показывающие время до прибытия поезда – КГГА

13:55 31.12.2020
В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

13:39 31.12.2020
Полиция предложила Шабунину охрану

Полиция предложила Шабунину охрану

12:21 31.12.2020
В Киеве 30 декабря стало самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

В Киеве 30 декабря стало самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

11:21 31.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 1 332 новых случая COVID-19, в том числе у 51 медика – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 1 332 новых случая COVID-19, в том числе у 51 медика – Кличко

04:45 31.12.2020
В 2021 в Киеве планируют капитально отремонтировать Крещатик

В 2021 в Киеве планируют капитально отремонтировать Крещатик

01:47 31.12.2020
Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Микитась, являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором - Национальная полиция

Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Микитась, являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором - Национальная полиция

13:38 30.12.2020
Miloan и Дія: новая система идентификации и быстрое получение займа

Miloan и Дія: новая система идентификации и быстрое получение займа

11:36 30.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1131 новый случай заболевания COVID-19, скончались 22 человека

В Киеве за сутки выявили 1131 новый случай заболевания COVID-19, скончались 22 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

Украина осудила нападение на аэропорт Адена - МИД

В Сирии освободили двух гражданок Украины– СМИ

Суд обязал принудительно доставить Микитася на заседание в 13:00 31 декабря

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

Нацгвардия Украины выполнила весь спектр задач в военной и правоохранительной сферах в 2020г – командующий

Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19

Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

Микитась может влиять на фигурантов дела о похищении юриста, считают в прокуратуре, защита заявляет о безосновательности предъявленного подозрения

Украина осудила нападение на аэропорт Адена - МИД

В Сирии освободили двух гражданок Украины– СМИ

Меркель назвала пандемию COVID-19 историческим кризисом

Микитась доставлен на судебное заседание по избранию ему меры пресечения

В новогоднюю ночь публичную безопасность в Украине обеспечат 23 тыс. правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА