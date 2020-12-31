Нацгвардия Украины выполнила весь спектр задач в военной и правоохранительной сферах в 2020г – командующий

В Национальной гвардии Украины состоялось ежегодное заседание военного совета с руководителями структурных подразделений Главного управления, территориальных управлений, командирами соединений, воинских частей, начальники баз, учреждений здравоохранения и учреждений, в ходе которого командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан очертил основные достижения в обеспечении безопасности государства в условиях текущих вызовов и угроз.

"Оценивая результаты нашей с вами работы в этом году, хочу поблагодарить весь личный состав за добросовестный труд. Несмотря на то, что в 2020г деятельность Нацгвардии осуществлялась в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, хочу подчеркнуть, что весь спектр поставленных задач, как в военной, так и в правоохранительной сферах выполнен", - цитирует Балана пресс-служба Нацгвардии в четверг.

Улучшена была система управления Национальной гвардии Украины. С ноября этого года Главное управление НГУ было переведено на новую организационно-штатную структуру, приближенную к органам военного управления других составляющих сектора безопасности и обороны Украины и аналогичных органов военного управления военных формирований государств-членов НАТО и ЕС.

"Национальная гвардия стремительно развивается вперед. Нами было принято решение о разработке Стратегии (Видения) Национальной гвардии Украины, которая будет определять направления развития. С этой целью создана рабочая группа, в состав которой вошли как представители НГУ, так и иностранные советники, представители заинтересованных министерств и ведомств, таких как МВД, Минобороны и Национального института стратегических исследований", - подчеркнул командующий Нацгвардии.

Также Балан отметил, что в 2020 году личный состав Нацгвардии принимал активное участие в мероприятиях совместной подготовки. Гвардейцы демонстрировали свои боевые возможности в командно-штабных учениях "Гвардия – 2020", украинско-американских учениях "Rapid Trident – 2020" и стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2020". По результатам проведения этих мероприятий, подразделения НГУ получили высокую оценку, как представителей других составляющих сил обороны, так и международных наблюдателей.

Отдельно командующий остановился на достижениях в сфере международного сотрудничества НГУ. В частности, в этом году при поддержке инструкторов Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) начата разработка программ подготовки подразделений разведки, снайперов, подразделений специального назначения, боевых медиков, разработан курс "Сапер 3-го уровня", усовершенствована программа подготовки курсантов, проведены курсы языковой подготовки для личного состава Национальной гвардии Украины.

В этом году Национальная гвардия Украины впервые получила 35 выпускников вуза Минобороны, которые учились по государственному заказу Национальной гвардии по специальностям, подготовка которых не осуществляется в Национальной академии НГУ. Кроме того, на сегодня офицерами Главного управления НГУ проводится работа в 9-ти учебных заведениях Минобороны по изучению выпускников, которые в 2021 году заканчивают обучение. Ориентировочно планируется получить около 130 квалифицированных специалистов.

"По завершению военного совета командующий Национальной гвардии определил приоритетные задачи по направлениям деятельности на 2021г", - сообщает пресс-служба НГУ.