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17:26 31.12.2020

Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19

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Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19

Французский киноактёр и режиссёр Робер Оссейн скончался в четверг на 94-м году жизни, передают парижские СМИ со ссылкой на его супругу.

Днём ранее актёр отметил 93-летие. В сообщениях отмечается, что причиной смерти стали респираторные осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.

Актёр, у которого были азербайджанские корни, с детства хорошо говорил по-русски.

Наибольший успех в кино Оссейн имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях романов об Анжелике.

Во Франции Оссейн был хорошо известен и как театральный режиссёр.

Теги: #франция #актер
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