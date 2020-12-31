Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

Поставки вакцины от COVID-19, контракт о получении которой Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech, начнутся сразу после завершения регистрации вакцины, ориентировочно, в конце января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда будет вакцина? В кратчайшие сроки. Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе - поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой. Как можно быстрее", - написал Зеленский на Телеграм-канале в четверг.

Он подчеркнул, что Sinovac Biotech – опытная компания, производящая ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, качество которых признано в мире.

"Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", - добавил Зеленский.

Что касается подписания контракта до регистрации вакцины, то это является общепринятой практикой, подчеркнул президент.

"Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время", - объяснил он.

Всего Украина получит 1,9 млн доз от Sinovac, а также 8 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Государство продолжает работать над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз, а также продолжает переговоры со всеми другими производителями вакцин от COVID-19, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная.

Президент отметил, что это является сложной задачей, поскольку мир находится в состоянии "чрезвычайной вспышки национального эгоизма".

"Прежде всего - свое, другие - потом. Мы это прекрасно понимаем. Посмотрите: все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес. Почти не подтверждая действиями ту сладкую риторику о "совместном выполнении глобальных задач", которой было много в предыдущие десятилетия. Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире", - подчеркнул президент.

"Но наше государство постоянно и профессионально ведет всю необходимую переговорную работу. Это также еще один факт. Поэтому мы обязательно как можно быстрее обеспечим наших людей вакциной, несмотря на часто не очень честную межгосударственную конкуренцию. И будем по-настоящему благодарны тем, кто помогал в это сложное время", - добавил Зеленский.

В то же время для того, чтобы вакцинация сработала в масштабах страны, это должен быть действительно массовый процесс. В связи с этим Зеленский призвал представителей власти на всех уровнях, а также лидеров общественных мнений задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Государство со своей стороны обеспечит наличие бесплатных для людей и безопасных вакцин.

"А вот защита идеи вакцинации, аргументы в пользу научного взгляда на жизнь и вопросы о здоровье - это то, что мы должны сделать вместе. И центральная власть, и местные лидеры, и все украинцы, которые имеют влияние на общественное мнение, настроение общества или просто убеждение своей семьи. И это еще один факт. Или политические спекуляции, или действенное продвижение вакцинации как идеи защиты страны от новых типов инфекций. Чем успешные будем все вместе в этом в 2021 году, тем скорее сможем забыть о такой угрозе, как COVID-19", - подчеркнул президент.