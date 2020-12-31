Микитась может влиять на фигурантов дела о похищении юриста, считают в прокуратуре, защита заявляет о безосновательности предъявленного подозрения

Шевченковский районный суд Киева продолжает рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения экс-главе "Укрбуда", бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде безальтернативного содержания под стражей по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.

На заседании в четверг защита во второй раз заявила об отводе судье, указав на предвзятость следственного судьи из-за решения о принудительной доставке Микитася на заседание 31 декабря. Судья сочла это злоупотреблением правом защиты заявлять отводы и отказала в рассмотрении ходатайства.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства по существу.

Аргументируя ходатайство об избрании меры пресечения экс-главе "Укрбуда", представители прокуратуры указали, что Микитась может уклоняться от следствия и оказывать влияние на других фигурантов дела. По словам прокурора, экс-нардеп и другие организаторы похищения, под угрозой физической расправы заставили потерпевшего подписать несуществующие долговые обязательства. Микитась, как отметил прокурор, угрожал потерпевшему по громкой связи телефона, в то время как другие подозреваемые непосредственно принуждали похищенного юриста подписать расписки на $800 тыс.

Представитель обвинения также сообщил, что само преступление видел несовершеннолетний, полицию вызвала его мать, после чего был объявлен план-перехват и задержаны злоумышленники.

В свою очередь, защита Микитася заявила о безосновательности предъявленного подозрения. По информации адвокатов, нет конкретной информации о том, в чем конкретно подозревается их подзащитный, есть разночтения относительно того, кто сообщил полиции о преступлении, репутация потерпевшего неоднозначна, а решение суда об избрании меры пресечения Микитасю в виде домашнего ареста по делу НАБУ свидетельствует о том, что нет необходимости применять безальтернативный арест.

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале "Судова влада".

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась в настоящее время находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.