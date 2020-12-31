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14:50 31.12.2020

В Сирии освободили двух гражданок Украины– СМИ

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В Сирии освободили двух гражданок Украины– СМИ

В Сирии из лагеря аль-Хоул, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), освободили двух украинок с детьми, сообщает "ТСН".

По информации издания, одна из освобожденных женщин родом из Кременчуга, вторая – из Крыма. Они обе, а также семеро их детей, на данный момент эвакуированы с территории Сирии.

Специальная эвакуационная операция по поручению президента Украины Владимира Зеленского проводилась украинскими спецслужбами, дипломатами Министерства иностранных дел и другими правительственными структурами, пишет "ТСН".

Уточняется, что возвращения в Украину ожидают ещё 57 человек.

 

Теги: #сирия #украинцы #игил
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