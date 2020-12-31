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14:45 31.12.2020

Меркель назвала пандемию COVID-19 историческим кризисом

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Меркель назвала пандемию COVID-19 историческим кризисом

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг назвала пандемию коронавируса COVID-19 историческим кризисом.

"Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный, экономический вызов столетия. Это исторический кризис, который сильно повлиял на всех, а на многих - слишком сильно", - сказала она в новогоднем видеообращении к гражданам.

Она выразила соболезнования людям, которые потеряли близких и поблагодарила медицинских работников, сотрудников почты и транспорта, полиции и образовательных учреждений, людей, которые работают в продуктовых магазинах.

Меркель пообещала, что сделает прививку от COVID-19 в порядке очереди.

"Ежедневно будет больше тех, кто получит прививку, добавятся разные возрастные и профессиональные группы, а затем те, кто бы хотел это сделать. Я тоже буду делать прививку, когда придет моя очередь", - сказала Меркель.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Германии 27 декабря, граждан прививают препаратом совместного производства немецкой компании Biontech и американского фармацевтического концерна Pfizer.

Теги: #коронавирус #меркель
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