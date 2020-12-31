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14:23 31.12.2020

На станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве заработали часы, показывающие время до прибытия поезда – КГГА

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На станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве заработали часы, показывающие время до прибытия поезда – КГГА

В четверг, 31 декабря, на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве начали работать часы, показывающие время до прибытия поезда. Просьбу о введении такой услуги поддержали более 10 тыс. киевлян, подписав соответствующую петицию, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В сотрудничестве с киевским метрополитеном проект реализовало ООО "ТРАНС-МЕДИА". Интегрированный компанией программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает отсчет. Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, отображается с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На каждой станции будут установлены по меньшей мере 12 дисплеев. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться.

 

Теги: #киев #метро #часы
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