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14:00 31.12.2020

Микитась доставлен на судебное заседание по избранию ему меры пресечения

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Микитась доставлен на судебное заседание по избранию ему меры пресечения

Экс-глава "Укрбуда", бывший народный депутат Максим Микитась доставлен в четверг на заседание Шевченковсого райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, на заседание прибыли и его адвокаты.

Как заявила защита, что Микитась утром в этот день был вызван на допрос к следователю, поэтому не явился на заседание, следственное действие было отменено.

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале "Судова влада".

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCFDRcAmACu5ljF-YUMGctnA

Теги: #суд #микитась
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