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13:55 31.12.2020

В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

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В с. Прибугское Витовского района на сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили около 100 могил. С таким заявлением обратился староста села 30 декабря, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности", - указывается в сообщении.

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Теги: #вандалы #полиция #николаевская_область
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