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13:37 31.12.2020

В новогоднюю ночь публичную безопасность в Украине обеспечат 23 тыс. правоохранителей

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В новогоднюю ночь публичную безопасность в Украине обеспечат 23 тыс. правоохранителей

В ночь на 1 января в 412 населенных пунктах Украины запланированы 456 массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Всего к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекаются около 23 тыс. правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - указывается в сообщении.

Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме в местах установления ёлок, а также обеспечат безопасность дорожного движения и реагирование на заявления и сообщения граждан.

Полицейские призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.

Теги: #нацполиция #новый_год
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Интерфакс-Украина
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