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13:09 31.12.2020

Стоимость бланков биометрических документов вырастет с 1 января – ГМС Украины

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Стоимость бланков биометрических документов вырастет с 1 января – ГМС Украины

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" с 1 января 2021 года меняет стоимость бланков биометрических документов, сообщает Государственная миграционная служба Украины.

"В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - говорится в сообщении.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, оплатившие административные услуги и подавшие заявления на оформление документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Лица, оплатившие административные услуги до 21 декабря 2020 года, но не подавшие заявления на оформление документов, будут иметь возможность осуществить доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Теги: #гмс #бланки #биометрия
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