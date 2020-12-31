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13:02 31.12.2020

Суд обязал принудительно доставить Микитася на заседание в 13:00 31 декабря

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Суд обязал принудительно доставить Микитася на заседание в 13:00 31 декабря

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и обязал принудительно доставить экс-главу компании "Укрбуд", бывшего народного депутата Максима Микитася на заседание по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о заказе похищения столичного адвоката.

"Осуществить привод подозреваемого на 13 часов 31 декабря", - говорится в определении суда.

Суд отметил, что Микитась и его защита надлежащим образом уведомлены о судебном заседании, они не проинформировали о причинах неявки.

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась в настоящее время находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

30 декабря в Нацполиции заявили, что Микитась уклоняется от получения повестки, в связи с чем судебное заседание по избранию ему меры пресечения было перенесено. В то же время экс-нардеп самостоятельно явился на заседание суда, который не смог избрать ему меру пресечения, поскольку защита заявила отвод следственному судье. Рассмотрение было назначено на 31 декабря. В четверг заявленный отвод следственному судье удовлетворен не был, однако на заседание по существу ходатайства ни Микитась, ни его защита не явились.

Теги: #суд #микитась
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