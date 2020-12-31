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12:48 31.12.2020

Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

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Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

Министерство юстиции США 30 декабря подало в Окружной суд Южного округа Флориды иск о конфискации коммерческой недвижимости в Кливленде, которая, по утверждению Минюста, была приобретена с использованием средств ПриватБанка (Киев), незаконно присвоенных украинскими бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым до его национализации.

Согласно сообщению на сайте Минюста США, в августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы дво других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техасе, в которых утверждалось: эта собственность также была приобретена с использованием незаконно присвоенных средств ПриватБанка.

Указывается, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации вследствие нарушения федерального законодательства об отмывании денег.

Соответствующее объявление сделали зампомощника генпрокурора отдела Минюста по уголовным делам Кевин Дрисколл, прокурор США от Южного округа Флориды Ариана Фахардо Оршан, прокурор США от Северного округа Огайо Джастин Э.Хердман и ответственный специальный агент из полевого офиса ФБР в Кливленде Эрик Б.Смит.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Теги: #сша #приватбанк #минюст #коломойский
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