В новогоднюю ночь небольшой дождь ожидается в западных, северных, местами в центральных областях Украины

Первый день нового, 2021 года, обещает быть не по-зимнему теплым и дождливым, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в западных, северных, местами в центральных областях, днем в Украине, кроме крайнего востока, небольшие дожди, ночью в западных областях умеренные дожди с мокрым снегом.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в южной части до 14°.

В Киеве в пятницу временами небольшой дождь. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 января самая высокая температура днем была 7,4 в 1973г., самая низкая ночью -22,8 в 1896, 1909, 1970 годах.

В субботу, 2 января, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах местами 4-9° мороза; днём 1-6° тепла, на крайнем юге и в Закарпатье до 10°.

В Киеве в субботу без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.