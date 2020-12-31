События

12:37 31.12.2020

В новогоднюю ночь небольшой дождь ожидается в западных, северных, местами в центральных областях Украины

1 мин читать
В новогоднюю ночь небольшой дождь ожидается в западных, северных, местами в центральных областях Украины

Первый день нового, 2021 года, обещает быть не по-зимнему теплым и дождливым, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в западных, северных, местами в центральных областях, днем в Украине, кроме крайнего востока, небольшие дожди, ночью в западных областях умеренные дожди с мокрым снегом.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в южной части до 14°.

В Киеве в пятницу временами небольшой дождь. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 января самая высокая температура днем была 7,4 в 1973г., самая низкая ночью -22,8 в 1896, 1909, 1970 годах.

В субботу, 2 января, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах местами 4-9° мороза; днём 1-6° тепла, на крайнем юге и в Закарпатье до 10°.

В Киеве в субботу без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:11 29.12.2020
В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

08:28 28.12.2020
В Киеве продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров

В Киеве продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров

15:43 27.12.2020
В понедельник в Киеве сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица

В понедельник в Киеве сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица

11:41 27.12.2020
Мокрый снег с дождем и сильным ветром ожидается в начале недели в Украине

Мокрый снег с дождем и сильным ветром ожидается в начале недели в Украине

16:53 26.12.2020
В Украине в основном без осадков, в некоторых областях дождь и мокрый снег

В Украине в основном без осадков, в некоторых областях дождь и мокрый снег

08:06 24.12.2020
24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

20:41 22.12.2020
В Киеве 23 декабря ухудшение погодных условий: с утра до вечера прогнозируют мокрый снег

В Киеве 23 декабря ухудшение погодных условий: с утра до вечера прогнозируют мокрый снег

08:25 21.12.2020
На территории Украины 21 декабря ожидается туман

На территории Украины 21 декабря ожидается туман

12:03 20.12.2020
В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

11:20 20.12.2020
В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд обязал принудительно доставить Микитася на заседание в 13:00 31 декабря

НАБУ обнародовало видеоматериалы по делу о "взятке Злочевского"

В законопроекте о переходном периоде статус государства-агрессора, государства-оккупанта закрепляется за РФ - Минреинтеграции

Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

Госкомтелерадио в 2020 году разрешило ввоз в Украину более 2,9 тыс. российских изданий

ПОСЛЕДНЕЕ

Микитась доставлен на судебное заседание по избранию ему меры пресечения

В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

Полиция предложила Шабунину охрану

В новогоднюю ночь публичную безопасность в Украине обеспечат 23 тыс. правоохранителей

Шабунин сообщил, что взрывчатку подложили и под двери квартиры родителей его супруги

Стоимость бланков биометрических документов вырастет с 1 января – ГМС Украины

Суд обязал принудительно доставить Микитася на заседание в 13:00 31 декабря

НАБУ обнародовало видеоматериалы по делу о "взятке Злочевского"

В законопроекте о переходном периоде статус государства-агрессора, государства-оккупанта закрепляется за РФ - Минреинтеграции

Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА