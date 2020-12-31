Госкомтелерадио в 2020 году разрешило ввоз в Украину более 2,9 тыс. российских изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) разрешил ввоз в Украину 2,962 тыс. наименований российской издательской продукции в 2020 году.

В настоящее время в реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, обнародованном на сайте Госкомтелерадио, находится 17 680 изданий, из которых 2 962 были разрешены к ввозу в 2020 году.

Согласно реестру, в 2020 году разрешение дано на ввоз более 18,3 млн экземпляров издательской продукции. Большинство в этом перечне – мировая классика и переведенные на русский язык произведения иностранных авторов.

С перечнем изданий можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Как сообщалось, Госкомтелерадио в 2018 году разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий, а в 2019 году - 4,3 тыс. российских изданий.

Госкомтелерадио в 2020 году запретил ввоз в страну из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики, а также не рекомендовало к возу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.