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11:21 31.12.2020

В Киеве за сутки выявлены 1 332 новых случая COVID-19, в том числе у 51 медика – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 1 332 новых случая COVID-19, в том числе у 51 медика – Кличко

 В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 332 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1 919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471", - написал Кличко на телеграм-канале в четверг.

Среди заболевших 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин от 18 до 90 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Также заболел 51 медик.

В больницы госпитализированы 79 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 403 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Святошинском районе – 302, в Дарницком – 195, и в Соломенском районе – 174 случая.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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